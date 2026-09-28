Elezioni del Comites: il Presidente Alessandro Amadei lancia un appello al voto

Con decreto dell’Ambasciata d’Italia a San Marino del 3 settembre 2026 sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comites San Marino (Comitato degli Italiani all’Estero) che si terranno il prossimo 4 dicembre – si legge in una nota diffusa dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. L’elezione avverrà con voto per corrispondenza e potranno votare tutti i cittadini italiani residenti a San Marino (compresi quindi i doppi cittadini italo-sammarinesi) i) in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo ed iscritti all’AIRE da almeno 6 mesi a far data dal 4 dicembre. Per essere ammessi al voto e poter ricevere a casa il plico elettorale sarà necessario farne espressa richiesta entro il 4 novembre 2026. Il modulo di richiesta è disponibile sulla pagina web dell’Ambasciata d’Italia a San Marino (www.ambsanmarino.esteri.it) e potrà essere inviato, per posta o per email all’indirizzo consolare.sanmarino@esteri.it, oppure potrà essere presentato di persona in Ambasciata negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni, incuso il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30) o depositandolo nella cassetta delle lettere. È anche possibile l’inoltro tramite il portale Fast.it. Si è già aperta la fase preparatoria alle elezioni, infatti fino al 3 ottobre 2026 potranno essere presentate le liste di candidati che dovranno includere un minimo di 12 fino a un massino di 16 nominativi ed essere accompagnate dalle sottoscrizioni, autenticate a cura dell’Ambasciata, di almeno cento cittadini italiani residenti a San Marino, in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo ed iscritti all’AIRE da almeno 6 mesi a far data dal 4 dicembre. Per le autentiche delle firme gli uffici dell’Ambasciata d’Italia a San Marino saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00, il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 ed eccezionalmente sabato 3 ottobre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12,00. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei invita i cittadini italiani ad esprimere il proprio voto, perché votare significa scegliere, significa incidere sul presente e sul futuro della comunità e dei territori. La partecipazione ai processi democratici, come il voto alle elezioni, significa coinvolgimento diretto nelle discussioni e nelle decisioni che plasmano il rapporto degli elettori con le istituzioni. Il Presidente Alessandro Amadei sottolinea altresì l’importanza dell’azione svolta in questi ultimi cinque anni dal Comites San Marino sotto la sua guida, organismo che ha saputo rappresentare autorevolmente le istanze dei cittadini e dare risposte adeguate alle loro richieste.

C.s. Alessandro Amadei - Presidente del Comites San Marino







