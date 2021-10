Elezioni del Comites: la lista Ad Maiora si è presentata alla cittadinanza

Ieri sera – alla Sala Joe Cassar di Borgo – la presentazione alla cittadinanza della lista “AD MAIORA”, in vista delle elezioni del Comites del 3 dicembre. 13 i candidati, con una forte presenza femminile: definita il “valore aggiunto” della lista. Candidato alla presidenza Alessandro Amadei. Nel corso della serata di è parlato della questione targhe, del diritto di elettorato passivo, e della proroga della validità del pass vaccinale in Italia per sammarinesi e residenti immunizzati con Sputnik. Previsti, nei prossimi giorni, altri momenti di confronto con la cittadinanza.