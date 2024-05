Elezioni Poggio Torriana - Eventi 29 e 31 maggio - 4 giugno confronto tra i quattro candidati

Siamo prontissimi per il rush finale, convinti come siamo di stare facendo tutto quello che ci eravamo ripromessi. Poggio Torriana ha bisogno di una svolta al governo della città, occorrono responsabilità e coraggio oltreché competenza e concretezza. Tutto quello che è mancato, specie nella seconda parte della legislatura, ad un’amministrazione uscente che ha lasciato parecchi vuoti e tanta, tanta delusione”. Francesca Macchitella, candidata sindaco per la lista civica “Territorio e Identità”, quella ormai conosciuta da tutti con il simbolo delle api, serra le fila. Mancano pochi giorni alle elezioni ed il calendario è fitto di eventi, incontri e dibattiti. Mercoledì 29 maggio alle ore 21:00 presso l’area sgambamento cani di Torriana la cittadinanza è invitata a partecipare, in special modo coloro che hanno a cuore le sorti dei loro amici a quattro zampe e dei parchi pubblici. Venerdì 31 maggio, invece, alle ore 18 sempre a Torriana ma in piazza Allende, è in programma una giornata di condivisione con merenda interculturale. Entrambi gli appuntamenti sono curati da Elena Santolini. Ricordiamo, infine, il 4 giugno il confronto fra i 4 candidati sindaco organizzato, per cui si è reso disponibile con poca convinzione il sindaco uscente Raggini. Vi aspettiamo.

cs Lista "Territorio e Identità"

