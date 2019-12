DOMANI MOTUS LIBERI Elezioni politiche 2019: il domani è arrivato!

La cittadinanza ci ha dato fiducia: faremo quanto possibile per confermarla e dimostrare di averla meritata. Per una forza politica come la nostra, che per la prima volta si presenta in una competizione elettorale, raggiungere la percentuale del 6,19% è un importantissimo risultato, certamente storico: ringraziamo di cuore ciascuno dei nostri sostenitori, per il coraggio dimostrato nel farsi promotori del cambiamento. Una scintilla di speranza che ha preso vigore e che, con il tempo, potrà crescere e diffondersi nel Paese: i cittadini hanno compreso la validità del nostro progetto e del metodo di lavoro, che verranno portati avanti con decisione. Ora, con la possibilità di far sentire forte la nostra voce anche all’interno del Consiglio Grande e Generale della Repubblica, sarà possibile raggiungere risultati ancora più importanti nell’interesse della cittadinanza e degli operatori. Il Domani è arrivato, è il momento di costruire insieme!

