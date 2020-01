Elezioni regionali di Domenica 26 gennaio 2020 - Rilascio duplicati tessere elettorali

L’Ufficio elettorale del Comune di Rimini ricorda che per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore verifichi per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto.

Ufficio Elettorale di via Marzabotto 25 sarà aperto al pubblico per permettere agli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale di richiederne una nuova nei seguenti orari: nelle giornate di mercoledì 22 dalle ore 8 alle 12, giovedì 23 dalle 8 alle 15, venerdì 24 e sabato 25 dalle 8 alle 18; domenica 26 gennaio dalle ore 7 alle 23.

Le delegazioni anagrafiche dell’ex Circoscrizione 5 (Viserba) Via Mazzini, 22, ex Circoscrizione 3 (Miramare) P.zza Decio Raggi, 1, la delegazione anagrafica Centro Storico, Corso d’Augusto n. 150 sono aperte al pubblico sabato 25 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e Domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 7 alle ore 23 con orario continuato.

Inoltre Domenica 26 gennaio con orario continuato dalle ore 7 alle ore 23 saranno aperte anche le seguenti sedi: Delegazione “Corpolò”, Via Marecchiese, 563 –Piazzetta del Tituccio, Delegazione “Santa Giustina” Via Montiano 14 - Santa Giustina di Rimini; Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 6 (Villaggio 1° Maggio) Via Bidente, 1/P.