Elezioni regionali - Il commento del candidato Pd William Raffaeli.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi che avete creduto in me e nel nostro progetto, sostenendomi con il vostro impegno e voto durante questa intensa campagna elettorale. Un pensiero speciale va a tutte le persone che hanno dedicato tempo, energia e passione nell’organizzazione della mia campagna: dai volontari agli amici, fino a chi, con un semplice gesto, mi ha incoraggiato a proseguire con determinazione. È stato un privilegio collaborare con un gruppo così straordinario, che ha lavorato instancabilmente per portare avanti i nostri valori e il nostro impegno per una comunità democratica e solidale. Vorrei ringraziare, inoltre, tutti i cittadini, e non solo gli oltre 3.650 che mi hanno votato, che ho avuto il piacere di incontrare, conoscere e con cui ho potuto confrontarmi personalmente. Ogni stretta di mano, ogni sorriso, ogni parola di sostegno o di critica costruttiva è stata per me fonte di ispirazione e di crescita. Questa campagna non è stata solo un percorso elettorale, ma un’occasione per comprendere le difficoltà, solitudini e sofferenze che in silenzio vivono nella città, ma anche l'impegno e le passioni che ispirano il mio impegno a mantenere le promesse del motto "Curiamo il Futuro" verso il nostro territorio e verso i temi che mi stanno a cuore. Primo fra tutti quello della sanità pubblica, che rappresenta il mio ambito professionale e umano, ma anche quello della difesa dei diritti delle differenti classi sociali che mi hanno confidato le loro difficoltà. Il mio lavoro non si fermerà al voto. Continuerò a impegnarmi con dedizione per la salute e il benessere della nostra comunità, portando avanti le battaglie che ritengo fondamentali per un futuro più giusto e solidale. Grazie ancora per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Questo è solo l’inizio di un percorso che voglio continuare a condividere con tutti voi. Con gratitudine

