Elezioni regionali Marche: Il Comites incontra Gabriele Sperandio (UDC)

Venerdì mattina presso la sede del Comites San Marino sita in Via Maestri Comacini a San Marino Città si è tenuto un incontro pubblico con Gabriele Sperandio, candidato alle elezioni regionali delle Marche del 28 e 29 settembre nella lista UDC a sostegno del candidato Presidente Francesco Acquaroli. Ad accogliere il candidato, accompagnato da Vittoriano Solazzi, Portavoce Regionale dell’UDC e da Silvia Crinelli esponente dell’UDC una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dai Consiglieri Valter Bartolini e Filippo Guidi. La presenza di numerosi frontalieri e cittadini italiani residenti ha animato un confronto ispirato all’ascolto ed al forte interesse da parte del candidato a risolvere problemi da troppo tempo sul tavolo della politica e mai risolti, come ad esempio la doppia tassazione delle pensioni dei frontalieri, la mancata applicazione nei loro confronti della legge 104, il rilascio dei documenti di identità agli italiani iscritti all’AIRE, sino ad arrivare al tema della sanità.

L’impegno assunto senza accenti demagogici o facili promesse da parte dell’UDC è stato quello di adoperarsi sin dall’inizio della prossima legislatura in accordo anche con la Regione Emilia- Romagna per richiedere al Governo nazionale attraverso provvedimenti legislativi di intervenire quanto prima sulle questioni trattate. Il Portavoce Regionale Solazzi, già Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, ha garantito il suo personale impegno, affinché nella prossima legislatura i primi provvedimenti da assumere riguardino proprio i temi oggetto del confronto ed ha ringraziato calorosamente Silvia Crinelli, italiana iscritta all’AIRE, esponente UDC, nonché operatrice sanitaria di San Marino che ha propiziato l’incontro con il Comites San Marino. Al termine del dibattito il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha rilevato come l’incontro pubblico con Gabriele Sperandio e gli illustri esponenti dell’UDC abbia rappresentato un momento di grande partecipazione democratica volto ad avviare un confronto costruttivo su tematiche che stanno particolarmente a cuore agli italiani a San Marino.

UDC - Comites San Marino









