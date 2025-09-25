Elezioni regionali Marche: incontro con gli esponenti di Fratelli d‘Italia presso la sede del Comites

Questa mattina Loretta Blasi candidata al Consiglio Regionale delle Marche, esponente di Fratelli d'Italia, ex consigliere Comunale di Cagli ed ex Responsabile del Tribunale dei Diritti del Malato, accompagnata da Cristina Cannas, cofondatrice del partito nella Provincia di Pesaro Urbino, ex Responsabile del Dipartimento tutela vittime di FdI, ex consigliere comunale di Tavullia e attualmente coordinatrice del Circolo territoriale di Tavullia e da Marco Duranti Presidente del circolo fermignanese di Fratelli d’Italia. sono stati ospiti del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini 5 a San Marino Città. Ad accogliere gli esponenti di Fratelli d'Italia il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, il Direttore Tecnico Roberto Zanotti che ha curato le riprese video dell’incontro ed un gruppo di cittadini composto da Gianni Ricciardi, Paolo Cecchini, Pietro Berti, Giuseppe Vaglio ed Alessandro Ceriani. L’occasione è stata valida per intavolare un confronto che ha convolto anche il consigliere di AFIS (Associazione Frontalieri Italia-San Marino) Arnaldo Beltrami. Sono stati affrontati temi caldi, come la sanità, le infrastrutture stradali che collegano i territori, il rilascio dei documenti di identità da parte dei comuni di iscrizione AIRE nei confronti degli italiani residenti all’estero e le problematiche di natura fiscale dei frontalieri, come la doppia tassazione delle pensioni, la disparità di trattamento sui benefici della legge 104 e l’assegno unico. Un incontro definito "altamente istruttivo e formativo" dalla candidata al Consiglio Regionale delle Marche Loretta Blasi e dalla coordinatrice del Circolo territoriale di Tavullia Cristina Cannas che hanno preso l'impegno di lavorare di concerto coi soggetti interessati al fine di perorare le legittime rivendicazioni ed arrivare ad un accordo bilaterale con lo Stato Italiano, supportando l'azione del Presidente Acquaroli che si era già reso disponibile a fare da tramite in una interlocuzione con il Governo. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato gli esponenti di Fratelli d'Italia per la gradita visita e per avere assicurato il loro impegno diretto e concreto anche in caso di non elezione, ai fini di trovare soluzioni efficaci ed immediate alle problematiche esposte.

