Elezioni sindaco di Rimini: le dichiarazioni di Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini

Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini: “Prima di tutto voglio ringraziare davvero tutti. Faccio solo il nome dell’agenzia Piave, ma voglio ringraziare tutti e tra questi naturalmente gli organi d’informazione. Provo a mettere assieme qualche dato politico fornito dai numeri: ha vinto a Rimini, ed è la seconda volta, l'idea di un centrosinistra allargato a un civismo forte e radicato a Rimini. Non sono una sorpresa la Lista Jamil e Futura: c’erano anche nel 2016 e non solo non sono state un fuoco di paglia ma hanno allargato il loro consenso. Il PD è la solidità, il perno della coalizione, un ottimo risultato il suo. Coraggiosa e Verdi hanno dato un prezioso apporto alla vittoria, sia in termini di voti che di contributi programmatici. A questo punto la strada avviata dal nuovo centrosinistra a trazione civica, di Gnassi e di Bonaccini, mi pare la migliore per intercettare il consenso in questa fascia di territorio molto particolare. Lo dico per il presente, visto l'ottimo risultato di Cattolica e siamo adesso tutti per Franca Foronchi, e soprattutto di Riccione quando si voterà tra un anno: facciamo in modo di presentarci uniti, con una coalizione di partiti e civica solida, e torneremo ad essere maggioranza anche in quel Comune. Il centrodestra rispetto alle regionali di un anno e mezzo fa perde 15 punti. Il dato mi pare chiaro e non c’è bisogno di alcun commento ulteriore. Il Movimento 5 Stelle si è enormemente ridimensionato. Credo per un motivo preciso: gli elettori non hanno digerito quella che è stata una fusione a freddo e un accordo di potere più dovuto a capriccio che sostanza. Cosa farò subito? Ho già detto quali sono le mie priorità per i primi 3 mesi di mandato. E ne affronterò molte già in sede di bilancio preventivo 2022, dal nuovo atto d'indirizzo sui parcheggi alla gratuità progressiva degli asili nido, all'avvio lavori del tratto 2 e 3 del Parco del Mare. E poi la nuova no tax area allargata, al piano casa, al nuovo regolamento comunale per la tutela, la salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. La giunta. Guarderò al consiglio e terrò conto delle indicazioni e delle donne e uomini che ho incrociato nella campagna elettorale. Tempi non ne do se non uno: saranno rapidi perché abbiamo bisogno di ripartire subito. Ci sono i progetti del PNRR, ci sono le decisioni di area vasta a partire dalla Fiera. Certe cose, certe storie capitano solo in questa città, che prima di tutto è magica. Nel cuore ho una gioia immensa e gioisco soprattutto per le tante persone che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale che ho voluto fare girando per Rimini. Senza campagne faraoniche ma con il motorino e la testa bassa. Credo sia una vittoria anche dell’umiltà. Avevamo, abbiamo un bilancio straordinario per il lavoro fatto in questi anni e i riminesi hanno detto: sì, andate avanti. Sottolineo tre volte: andate avanti. Ci hanno detto: siete stati bravi e dovete continuare. È per questo che insieme alla gioia sento l'enorme responsabilità di questo ruolo che è stato ricoperto da tante personalità straordinarie. L'ultima cosa che voglio dire è questa: mi sono sempre presentato come il candidato dal nome strano e so che la mia è una storia che non si vede speso in Italia. Ma adesso vorrei essere giudicato solo per quello che farò da sindaco. Voglio essere un bravo sindaco". Dichiarazione della vicesindaca Chiara Bellini: “Un grande risultato che ha premiato il progetto che io e Jamil abbiamo interpretato. Esperienza amministrativa insieme ad apertura e voglia di unire il Pd e il centrosinistra. L’Unità è stata premiata. E sono stati 3 mesi in cui io e Jamil abbiamo girato la città, parlato e trasmesso il nostro progetto di governo a tutti. Sottolineo il risultato importante del Partito Democratico, che resta il perno della coalizione di centrosinistra che governerà la Città. E insieme al Partito democratico e a tutto il centrosinistra amministreremo la nostra città. Lavoro, inclusione sociale, diritti, sviluppo, saranno anni di impegno intenso. Siamo pronti”

Cs