Elia Rossi candidato per la Camera dei Deputati

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre per un seggio nel Parlamento della Repubblica Italiana, è ufficiale la candidatura del sammarinese, già Sindaco di Montegrimano Terme, Elia Rossi. Rossi correrà per l’elezione alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Estero Europa con la lista unica del centro destra come candidato condiviso tra “Forza Italia” e “Noi moderati”. L’impegno di Elia Rossi si rivolge principalmente ai cittadini italiani residenti all’estero con particolare attenzione ai residenti nella Repubblica di San Marino dove trova sede anche il suo Comitato Elettorale (in Via IV giugno, 29 a Serravalle) negli uffici che verranno inaugurati alla presenza dell’On.le Maurizio Lupi nella giornata di domani 24 agosto alle ore 18. Oggi Elia Rossi ha presenziato al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini dove ha incontrato i principali esponenti di tutti i partiti in lizza per le prossime elezioni intrattenendosi con il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani e con l’On.le Maurizio Lupi, leader di “Noi Moderati” con i quali ha condiviso le linee strategiche della Campagna Elettorale.