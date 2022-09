Elia Rossi, un sammarinese a Roma a sostegno del sistema-Paese

Il candidato per la Camera dei Deputati nella circoscrizione Estero-Europa ha incontrato associazioni sindacali e di categoria alle quali ha presentato la propria iniziativa politica Il sammarinese Elia Rossi, che concorrerà nella circoscrizione Estero/Europa per un seggio alla Camera dei Deputati, ha incontrato nei giorni scorsi alcune associazioni sindacali e di categoria della Repubblica di San Marino alle quali ha presentato la propria iniziativa politica. Gli incontri, che seguono quelli con i partiti, sono finalizzati alla presentazione di un progetto che non può e non deve essere ricondotto alle ambizioni politiche personali del candidato ma che deve essere compreso, nel suo valore, dai cittadini italiani residenti nella Repubblica di San Marino che avranno la grande occasione di eleggere in Parlamento un uomo del territorio attento alle problematiche locali. L’elezione di un sammarinese in Parlamento potrebbe essere la chiave per la risoluzione di numerose tematiche ancora in sospeso e garantirebbe rappresentatività alla comunità. I cittadini italiani residenti all’estero possono votare e far votare Elia Rossi per posta entro il 22 settembre seguendo le indicazioni che possono essere trovate a questo link: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezioni-politiche-2022/