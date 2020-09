ESTERI Eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi per cui sono necessarie precauzioni sanitarie particolari all'ingresso in Svizzera

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono nota con soddisfazione l’eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi per cui sono necessarie precauzioni sanitarie particolari all’ingresso in Svizzera. A partire dal 28 settembre, infatti, chi proviene dalla Repubblica di San Marino non avrà più l’obbligo di quarantena. L’importante risultato è frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, il Dipartimento Affari Esteri e le Rappresentanze diplomatiche in svizzera con le Autorità elvetiche, le quali hanno convenuto che i nuovi numeri relativi ai contagi nella Repubblica di San Marino, opportunamente trasmessi, non giustifichino al momento misure sanitarie particolari necessarie all’ingresso nel Paese.

