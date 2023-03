Elogi del Fondo Monetario Internazionale per i proficui risultati raggiunti con l’approvazione della Riforma del Sistema Previdenziale

Durante l’incontro tenutosi nella giornata odierna il Fondo Monetario Internazionale ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento dell’importante traguardo rappresentato dalla Riforma del Sistema Previdenziale, complimentandosi con la Segreteria di Stato per la Sanità e tutti coloro che hanno collaborato nell’elaborazione di un atto normativo ritenuto fortemente necessario per mantenere in equilibrio il sistema economico sammarinese. L’ottimo risultato della riforma, si aggiunge agli apprezzamenti per aver appianato ogni residuo di bilancio eredità delle precedenti gestioni, già a suo tempo riconosciuto tramite l’approvazione del bilancio ISS da parte del Collegio dei Sindaci ISS, evento che non accadeva da numerosi anni. L’ambito previdenziale ha sempre destato interesse negli organismi internazionali e, in questa occasione, sono state espresse nuove raccomandazioni in materia di gestione dei fondi, mantenendo l’equilibrio essenziale tra investimenti interni e esterni. La Segreteria ha ribadito l’impegno che coinvolge Sanità e Finanze per l’elaborazione della riforma del modello di gestione di FONDISS, in itinere. Certi che gli sforzi e i confronti degli ultimi mesi possano dimostrarsi proficui per il raggiungimento e il mantenimento di un rating più favorevole per la Nostra Repubblica, ringraziamo per il costruttivo incontro intercorso con il Fondo Monetario Internazionale in concomitanza con un periodo caratterizzato da sfide continue.

Cs SdS Sanità

