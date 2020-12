Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A., concluso il mandato di Presidente di Pier Giovanni Terenzi, come già concordato nella seduta dello scorso maggio. L’Assemblea dei Soci ne ha sottolineato l’impegno profuso in questi mesi nel ridare piena operatività alla società e ha quindi nominato come nuovo Presidente Emanuel Colombini.

Emanuel Colombini è il nuovo Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. Lo ha deciso nella seduta di ieri sera l’Assemblea dei Soci, che ha preso atto del lavoro svolto in questi mesi dal Presidente Pier Giovanni Terenzi e, in conformità alla deliberazione dello scorso maggio, ha deliberato all’unanimità l’avvicendamento. Una volta ristabilita la governance della società dopo la sentenza del Collegio dei Garanti, infatti, era stato proposto a Terenzi – che aveva già ricoperto il ruolo di Presidente di Camera di Commercio S.p.A. fino al 2016 – di ridare piena operatività e di portare a termine la riorganizzazione dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. Con la nomina del Dott. Denis Cecchetti come nuovo Direttore Generale, l’operazione si è di fatto completata. A tal proposito, l’Assemblea dei Soci ha preso atto di alcune dichiarazioni emerse dal dibattito in corso in Consiglio Grande e Generale, su cui ritiene doveroso fare chiarezza: la recente nomina del Direttore Generale, avvenuta come noto dopo la valutazione di diverse candidature di alto profilo, è perfettamente allineata alle norme del diritto privato e, nello specifico, delle norme che regolano il mercato del lavoro e che escludono l’assunzione a tempo determinato di anni 3, in quanto dopo 18 mesi tutti rapporti vengono trasformati in automatico in tempo indeterminato. Non è dunque corretto affermare che sia stata una nomina illegale. Va detto inoltre che l’introduzione del limite dei 3 anni rientra tra quelle modifiche allo statuto che poi sono state giudicate illegittime dal Collegio dei Garanti. Infine, l’Assemblea dei Soci, nel ringraziare Terenzi per l’impegno profuso in questi mesi, ha quindi formulato i migliori auguri di proficuo lavoro al nuovo Presidente Colombini e a tutto lo Staff, consapevoli del valore di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. sia per quanto riguarda lo sviluppo del sistema economico sammarinese, sia la promozione dello stesso verso l’esterno.

c.s. Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A