Emanuel Colombini: “Per la crescita San Marino punti su settori ad alto tasso di sviluppo, come l’IA, nutraceutica e salute”

Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group e Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio, è uno dei protagonisti di Evolution Forum Day – San Marino Edition, evento dedicato alla formazione e all’ispirazione che si terrà il 16 maggio presso la sala convention di Colombini a Rovereta.

L’imprenditore sarà infatti uno dei relatori sul palco, insieme a Gianluca Spadoni, ideatore dell’evento che guiderà la giornata, Andrea Pontremoli, AD di Dallara Automobili e figura di riferimento per l’impresa sostenibile e radicata nel territorio, e Manuel Poggiali, sammarinese campione del mondo di motociclismo e oggi coach piloti per Ducati.

“Nel mio intervento – racconta Colombini - avrò l’onore di portare la testimonianza del percorso evolutivo di Colombini Group: racconterò le scelte strategiche che ci hanno permesso di trasformarci da realtà locale a uno dei principali gruppi del settore arredo a livello internazionale. Condividerò come visione, squadra e coraggio imprenditoriale siano stati fattori determinanti nel nostro sviluppo, portandoci a costruire non solo un’impresa solida, ma anche una comunità di persone e professionisti che condividono obiettivi e valori comuni. È attraverso esperienze concrete – fatte di risultati, ma anche di difficoltà superate – che si può trasmettere un messaggio autentico di crescita sostenibile e continua, perfettamente in linea con lo spirito di questo evento”.

Non solo: Colombini Group è anche tra i partner di Evolution Forum Day – San Marino Edition, un’intera giornata pensata per ispirare, formare e connettere imprenditori, professionisti, studenti e cittadini attivi. Una piattaforma di confronto e crescita che, attraverso testimonianze, speech motivazionali e contenuti di valore, vuole alimentare una nuova cultura del lavoro e dell’innovazione. “Per noi è un’opportunità preziosa – dichiara l’imprenditore - per contribuire attivamente alla valorizzazione di un territorio che possiede ancora un enorme potenziale da esprimere. In un contesto economico sempre più complesso e interconnesso, crediamo fermamente che il dialogo e la collaborazione tra imprese siano strumenti fondamentali per costruire un nuovo orizzonte di sviluppo, che non si limiti alla sola dimensione economica, ma che sappia promuovere anche i valori, le competenze e l’identità culturale che rendono questo territorio unico.

Partecipare a questo evento, insieme ad altre realtà imprenditoriali di rilievo, significa contribuire alla creazione di un ecosistema favorevole all’innovazione, alla coesione e al progresso condiviso. Dare visibilità a iniziative che parlano di impresa, crescita, cultura manageriale e innovazione significa rafforzare concretamente il tessuto economico e, al tempo stesso, ispirare le nuove generazioni di imprenditori”.

Tematiche su cui Colombini Group si distingue. “Il 2024 – spiega l’imprenditore - si è chiuso con risultati solidi: il fatturato si è mantenuto stabile attestandosi intorno ai 290 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Un segnale positivo arriva anche dal miglioramento della redditività, cresciuta grazie a una maggiore efficienza operativa e a investimenti ben mirati. Per il 2025 ci aspettiamo una fase di ulteriore crescita, trainata dallo sviluppo internazionale e supportata anche da possibili acquisizioni mirate, in linea con il nostro ruolo di aggregatori nel settore dell’arredo.” In particolare, il marchio Febal Casa conta 235 store monomarca, di cui 195 in Italia e 40 all’estero. “Siamo già presenti in mercati strategici come la Francia, gli Emirati Arabi, l’area Asia-Pacifico e gli Stati Uniti, dove abbiamo recentemente inaugurato un flagship store a Miami, uno store a Scottsdale e uno in California, a Orange County. In particolare, il mercato americano rappresenta per noi un’opportunità importante: dinamico, recettivo e in linea con il posizionamento del nostro brand nel segmento high-end dell’arredo. Entro il 2029, puntiamo ad aprire tra i 15 e i 20 nuovi store negli Stati Uniti”.

Colombini Casa è presente in 5.000 punti vendita multibrand in Italia, Bontempi Casa ha 1.000 punti in Italia e 500 punti vendita all’estero.

Se lo sviluppo è sempre di più orientato ai mercati internazionali, che già oggi rappresentano il 15% dei volumi, le radici ed il cuore del gruppo restano salde a San Marino. A questo proposito Emanuel Colombini indica la propria visione: “Penso che vada, prima di tutto, fatto uno sforzo corale sul tema della programmazione e sul posizionamento dell’ecosistema economico della Repubblica rispetto ai Paesi dell’Eurozona. L’Accordo di Associazione con l’Ue è una grande opportunità per normalizzare il sistema nella sua interezza e renderlo compliant con un mercato di quasi 450 milioni di persone.

Allo stesso tempo, però, un piccolo Stato come San Marino deve trovare la sua strada, colpito da un debito in aumento, determinato dalle risoluzioni bancarie, e da un persistente fenomeno di denatalità che si riflette, a sua volta, sull’erosione delle riserve destinate a garantire un welfare per tutti i cittadini.

Credo fortemente che la ricetta giusta sia una crescita del PIL vigorosa, sostenuta da normative dedicate a settori ad alto tasso di sviluppo, come l’intelligenza artificiale, oltre ad alcuni comparti industriali come la nutraceutica e i servizi alla salute, che sono in linea con il trend dell’invecchiamento della popolazione europea.”

Comunicato stampa

Evolution Forum San Marino