Emergenza abitativa, Attiva-Mente: garantire alloggi accessibili è una priorità per il futuro.

Il dibattito in corso sul Progetto di Legge per affrontare l’emergenza abitativa a San Marino rappresenta un segnale positivo dell’attenzione che le istituzioni stanno riservando a una problematica sempre più sentita. Tra le varie proposte in discussione – dal mutuo prima casa garantito dallo Stato al censimento degli immobili inutilizzati, dal canone calmierato al bonus ristrutturazione – c’è un aspetto spesso trascurato, ma di fondamentale importanza: l’accessibilità degli alloggi per le persone con disabilità e per la popolazione anziana. Una questione che, inevitabilmente, assumerà un ruolo sempre più centrale e che merita un’attenzione prioritaria nelle politiche abitative. L’invecchiamento demografico, un fenomeno in crescita anche nel nostro Paese, e le esigenze delle persone con mobilità ridotta rendono imprescindibile un piano di intervento che preveda sia il reperimento sia l’adattamento di alloggi accessibili. Le barriere architettoniche, la carenza di soluzioni abitative adeguate e l’assenza di un’offerta specifica nel mercato immobiliare rischiano di escludere una parte della cittadinanza dalla possibilità di vivere in condizioni di autonomia e dignità. Per questo, riteniamo che qualsiasi strategia volta a risolvere l’emergenza abitativa debba includere misure concrete per garantire alloggi accessibili, attraverso incentivi mirati per la riqualificazione delle abitazioni in chiave inclusiva e il potenziamento del patrimonio edilizio destinato a chi ha necessità specifiche. Auspichiamo che anche questo tema trovi il giusto spazio nel confronto istituzionale, affinché nessuno venga lasciato indietro nella ricerca di una casa adeguata alle proprie esigenze.

