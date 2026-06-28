Emergenza caldo nei luoghi di lavoro: l'esecutivo ha già attivato i controlli sul territorio

Emergenza caldo nei luoghi di lavoro: l'esecutivo ha già attivato i controlli sul territorio.

Le ondate di calore anomale che stanno investendo il territorio sammarinese non trovano impreparate le istituzioni. La macchina dei controlli è già operativa. Ispettori del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, affiancati dai tecnici dell’UOC Sicurezza sul Lavoro, stanno conducendo verifiche mirate nei settori logistici più esposti, a partire dall’edilizia e dai cantieri stradali. L'obiettivo appare chiaro: garantire l’applicazione sul campo del Regolamento numero 7 del 24 giugno 2025, superando la fase della semplice conformità documentale per entrare nel merito delle tutele reali. I termini per l'aggiornamento obbligatorio dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei Piani Operativi di Sicurezza sono scaduti lo scorso 31 marzo. Le aziende hanno avuto il tempo necessario per adeguarsi. Ora si passa ai fatti. Chi lavora sotto il sole a temperature superiori ai trentacinque gradi deve poter beneficiare delle pause di cinque minuti ogni ora, dell'approvvigionamento costante di acqua fresca e di aree d’ombra adeguate. Sulla questione interviene direttamente il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica Alessandro Bevitori: «Lo ribadisco con forza: la salvaguardia del capitale umano rappresenta una priorità etica che supera ogni dinamica di contrapposizione politica o sindacale. Abbiamo introdotto uno strumento legislativo avanzato proprio per evitare che la gestione del rischio termico fosse lasciata alla discrezionalità dei singoli. Accanto alla vigilanza istituzionale, serve però una responsabilità condivisa; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono esercitare il proprio ruolo con spirito collaborativo, segnalando le criticità reali». Sulla stessa lunghezza d’onda il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, Marco Gatti: «La tutela della salute nei contesti occupazionali rappresenta un pilastro del nostro sistema di protezione sociale. Attraverso il Dipartimento Prevenzione non intendiamo esercitare un'azione meramente punitiva, bensì garantire che la prevenzione diventi un patrimonio condiviso e tangibile. Di fronte a dinamiche climatiche inedite, le nostre strutture sanitarie e ispettive devono muoversi con tempestività e rigore per azzerare i rischi di infortunio legati allo stress termico». La prevenzione non si costruisce nei cassetti. Diventa anzi una pratica quotidiana vissuta sui ponteggi, nelle officine, lungo le strade della Repubblica. Le sanzioni per chi ignora la salute dei dipendenti saranno applicate con fermezza, ma l'ambizione primaria resta quella di consolidare una cultura della sicurezza diffusa e partecipata. Il dialogo con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali rimane aperto: il benessere organizzativo, in fondo, conviene a tutti.



c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica / Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità



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