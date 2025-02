Emergenza Casa: il Partito Socialista soddisfatto per l’avvio del progetto di legge, auspica che ora si proceda con celerità e condivisione

Il Partito Socialista esprime soddisfazione per la discussione del progetto di legge sull’emergenza abitativa, un tema su cui il nostro partito si è speso con determinazione affinché si arrivasse a soluzioni concrete e strutturate. L’accesso alla casa è una necessità sempre più urgente per i sammarinesi, in particolare per i giovani e per le fasce più vulnerabili della popolazione, ed è positivo che finalmente si stiano mettendo in campo strumenti adeguati per affrontare il problema. Ringraziamo il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci, per aver dato concretezza a una proposta che risponde alle esigenze della cittadinanza, dei più deboli e dei più bisognosi, e per aver condiviso con il nostro partito l’impegno su questo fronte. Il progetto di legge prevede misure importanti, come un maggiore sostegno da parte dello Stato per l’accesso al mutuo prima casa, l’introduzione del canone affitti calmierato e la revisione delle residenze atipiche che hanno stravolto il mercato immobiliare,per affrontare in modo strutturale la questione degli affitti. Inoltre, l’incentivo alle ristrutturazioni rappresenta un passo significativo per la riqualificazione degli immobili esistenti, contribuendo al miglioramento del patrimonio edilizio del Paese. Il Partito Socialista auspica che questo intervento possa essere ulteriormente migliorato in Commissione, anche grazie al contributo dell’opposizione, che su questo tema ha dimostrato grande attenzione e spirito propositivo. È fondamentale che si proceda con celerità e condivisione, poiché l’emergenza abitativa non è più rinviabile e richiede risposte tempestive ed efficaci. Infine, riteniamo che questo debba essere l’approccio da adottare su tutti i dossier fondamentali per il Paese: concretezza, risoluzione dei problemi e trasparenza nei confronti della cittadinanza. Pertanto il Governo dovrà proseguire su questa strada, assicurando interventi mirati e soluzioni reali ai bisogni dei sammarinesi.Sui progetti seri, il Partito Socialista c’è!

Per il Partito Socialista Erik Casali