Emergenza casa: maggioranza e governo intervengono con responsabilità e concretezza

Emergenza casa: maggioranza e governo intervengono con responsabilità e concretezza.

Quest’oggi la Maggioranza ha presentato gli emendamenti al Progetto di Legge Interventi straordinari per l’Emergenza Casa, che saranno esaminati dalla Commissione IV nella prossima seduta di metà marzo. Il diritto alla casa è un pilastro fondamentale per la stabilità sociale ed economica del Paese. Per questo, Maggioranza e Governo hanno predisposto misure reali e attuabili, che danno risposte ai cittadini. Grazie al coordinamento e all’impulso della Segreteria di Stato per il Territorio, che ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare questo intervento, la Maggioranza ha messo a punto una serie di misure operative per affrontare il tema dell’emergenza abitativa. Questi gli elementi principali:  Si ampliano le opportunità per chi ha bisogno di acquistare una casa, con una copertura più ampia degli interessi sui finanziamenti e il ripristino della garanzia dello Stato per chi, pur essendo solvibile, fatica a ottenere credito dalle banche.  Si introduce un meccanismo che ancora i tassi a parametri di riferimento più trasparenti, così da evitare distorsioni che penalizzano chi accende un mutuo.  Si tiene conto delle nuove dinamiche sociali e familiari, con strumenti che rispondono alle nuove esigenze abitative.  Si incentivano gli affitti a canone calmierato per ampliare l’offerta di abitazioni accessibili.  Si favorisce la ripresa del comparto delle costruzioni e delle ristrutturazioni, con il recupero di immobili e l’efficientamento energetico.  Si introduce uno strumento per monitorare gli immobili sfitti o incompleti, con la raccolta di informazioni per definire nuove politiche abitative e incentivare il riuso del patrimonio immobiliare esistente. Queste misure danno una risposta immediatamente applicabile a chi cerca casa, con la possibilità di essere modificate nel tempo, monitorandone l’efficacia e adattandole in base ai risultati. La maggioranza si è aperta con sincerità al confronto con l’opposizione su questo tema, ma quest’ultima ha preferito strumentalizzare il dibattito anche per fini politici. Il Governo e la maggioranza, invece, hanno scelto di fare, con il senso di responsabilità che questo momento richiede.

PDCS

Libera

PSD

AR

Con. Ind. Giovanna Cecchetti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: