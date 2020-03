Emergenza Coronavirus: gli Ordini degli Avvocati dell'Emilia-Romagna uniti contro sedicenti 'specialisti'

In questo periodo di emergenza sanitaria, purtroppo, da alcune parti d'Italia giungono pubblicità di sedicenti "avvocati specialisti" che, spesso con termini poco chiari o addirittura ingannevoli, offrono prestazioni legali di vario genere collegate all'emergenza stessa, arrivando addirittura a proporre assistenza asseritamente gratuita per avviare azioni legali nei confronti di Ospedali, Medici ed Infermieri. I Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d'Appello, riuniti in Urcofer, hanno emanato una delibera per stigmatizzare gli odiosi episodi di pubblicità ingannevole. Desidero ribadire che l'Avvocatura manifesta assoluta riconoscenza e vicinanza a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e parasanitarie che stanno combattendo strenuamente per il bene di tutti noi in questo difficile periodo, anche a rischio della propria vita. Gli Avvocati, anche in questo periodo di enorme difficoltà, hanno continuato con grande senso di responsabilità ad operare per la tutela dei Diritti dei Cittadini, recandosi in Tribunale per le necessità urgenti, anche come Difensori d'Ufficio, nonostante i rischi per l'incolumità personale, e non tollereranno che pochi scorretti infanghino l'onorabilità della Professione. L'Ordine degli Avvocati di Rimini, dando atto di non aver ricevuto ad oggi segnalazioni di fatti accaduti sul territorio di propria competenza, vigilerà e denunzierà ogni forma di condotta vietata dalle norme deontologiche, la cui gravità è moltiplicata in momenti come questi.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini Il Presidente Avv. Roberto Brancaleoni



