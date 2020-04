Emergenza Coronavirus, oltre 13.000 euro le donazioni dei santarcangiolesi per aiutare l’Azienda Sanitaria

Focus e Franco Gobbi aderiscono alla raccolta fondi di Associazione Paolo Onofri e Amministrazione comunale con la vendita del libro “Fragile”

Con oltre 13.000 euro di donazioni, la città di Santarcangelo risponde all’appello dell’Associazione Paolo Onofri e dell’Amministrazione comunale per sostenere l’azienda sanitaria nell’emergenza Covid-19. Nel dettaglio, dall’avvio della campagna di raccolta fondi (martedì 20 marzo), ammontano a 12.790 euro le donazioni sul conto corrente bancario e a 700 euro quelle sul conto corrente postale dell’associazione. Il ricavato della raccolta fondi sarà impiegato per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitario per far fronte a questa gravissima pandemia.

Anche la cultura arriva in aiuto dell’emergenza Covid-19: la Fondazione Culture Santarcangelo, insieme a Franco Gobbi, ha infatti deciso di donare il ricavato della vendita del libro “Fragile” che l’artista e la società Fragile cosmetics hanno messo a disposizione gratuitamente. Il volume raccoglie le fotografie delle più importanti modelle del mondo realizzate dall’artista a margine di numerose sfilate internazionali.

Il ricavato della vendita dei libri (a un prezzo di 100 euro ciascuno) sarà dunque devoluto all’Associazione Paolo Onofri a contributo della raccolta fondi attivata insieme all’Amministrazione comunale, mentre le spese di spedizione e i costi di transizione verranno sostenute direttamente da Focus. Per consultare le modalità di acquisto del libro “Fragile”: www.focusantarcangelo.it.

Per effettuare una donazione direttamente all’Associazione Paolo Onofri Onlus:

Conto corrente postale

1000044634 Poste Santarcangelo

Conto corrente bancario

IBAN: IT88 C070 9068 0210 0401 0153 403 Banca Malatestiana – Santarcangelo

Causale del versamento: “erogazione liberale per emergenza Covid-19”



Comunicato stampa

Comune di Santarcangelo di Romagna