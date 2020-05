Emergenza COVID-19: l’esperto risponde alle domande dei cittadini

Terzo appuntamento informativo del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie con la popolazione. Un momento di confronto, per rispondere ai quesiti e dubbi della cittadinanza, per aiutare i sammarinesi a comprendere meglio le strategie messe in campo per contrastare e ridurre la diffusione del nuovo coronavirus COVID-19 e per avere consigli per la fase 2 appena incominciata. A intervenire e rispondere alle domande sarà il Commissario straordinario per l’emergenza, il dr. Massimo Arlotti. L’appuntamento è previsto per giovedì 7 maggio alle 11 del mattino, sarà condotto dalla dr.ssa Stefania Stefanelli e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (@ISSRSM). Come per le edizioni precedenti, è prevista anche la diretta televisiva della trasmissione, che potrà essere seguita sul canale 73 del digitale terrestre della San Marino RTV e sul canale 520 della piattaforma SKY. Sarà possibile seguire la diretta streaming della trasmissione anche dal sito della San Marino RTV (www.smtvsanmarino.sm) e sulla pagina Facebook @SanMarinoRTV. La diretta sarà tradotta in simultanea anche nel Linguaggio Internazionale dei Segni (LIS). Per intervenire o comunicare il proprio quesito sono già a disposizione i numeri 0549 994203 e 994561, oppure si può utilizzare la mail ufficio.stampa@iss.sm. Sarà possibile inviare e fare domande ai numeri sopra riportati e via mail anche durante la diretta e anche inviare dei quesiti utilizzando la posta di Messenger sul profilo Facebook dell’ISS. #proteggisanmarino #distantinsieme



