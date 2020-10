Emergenza Covid-19, la CSU ha chiesto un incontro al Segretario Sanità

La Centrale Sindacale Unitaria, nella mattinata di oggi ha inviato una lettera al Segretario per la Sanità Roberto Ciavatta con la richiesta di convocare un incontro per affrontare i diversi aspetti della situazione sanitaria e del trattamento dei cittadini in questa nuova fase della emergenza da Covid-19. Nella stessa lettera, la CSU ha colto l'occasione per chiedere di confrontarsi anche su quanto emerso nella Commissione Sanità, ovvero la mancanza di una cospicua somma di natura previdenziale per coprire l'erogazione delle pensioni di fine anno.





Comunicato stampa

CSU