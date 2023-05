Emergenza Emilia-Romagna, Spinelli (FDI): governo sul pezzo opererà al meglio

“Il governo Meloni, come dimostrato fin dalle prime ore di questa drammatica situazione emergenziale, è sul pezzo ed in costante coordinamento con la protezione civile. Il premier, che segue personalmente – come tutti i ministri competenti - le dinamiche in atto, saprà fare le scelte più giuste sia in termini di eventuali nomine commissariali che per lo stanziamento di fondi urgenti ed immediati. La proposta pervenuta da parte del deputato Andrea Gnassi del Partito Democratico di nominare il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commissario straordinario per l’emergenza causata in queste ore dal maltempo giunge a mio personale avviso intempestiva”. Lo afferma in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia e vice sindaco di Coriano (RN), Domenica Spinelli.