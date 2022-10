Emergenza energetica, Demos: "Chi difende i cittadini?"

Demos ha definito una agenda di incontri pubblici il cui obiettivo è, attraverso un confronto aperto e partecipato con i cittadini, definire una piattaforma di idee e progetti condivisa, con la quale il movimento intende portare il proprio contributo nel confronto e nella azione politica nell’interesse de propri sostenitori e dei cittadini. Nell’ambito degli incontri programmati, venerdì 14 ottobre alle ore 21, presso la sala Montelupo a Domagnano, il movimento Demos propone una serata sull’emergenza energetica in atto. Nella volontà di incontrare ed ascoltare la popolazione, Demos approfondisce un argomento più che attuale che si lega a doppio filo all'attuale situazione geopolitica internazionale, dai prezzi formulati dalla borsa TTF di Amsterdam, alle decisioni dei giorni scorsi di OPEC+, fino all’aumento del costo dei carburanti, per finire alle bollette salate di energia e gas che questo inverno i cittadini dovranno pagare. Assieme a Davide Rossi, analista politico e scrittore, nonché ex vice-presidente della provincia di Pesaro e Urbino, cercheremo di comprendere la situazione globale delle risorse fossili, chi decide il loro prezzo, come ci approvvigioniamo e quali soluzioni si possono prospettare. Ci domanderemo quale è la situazione a San Marino? E’ paventabile un piano di risparmi sui consumi come nella vicina Italia? Quali potrebbero essere i possibili aumenti che, forzatamente, l’Azienda dei Servizi dovrà mettere in atto per sostenere il proprio bilancio? Quanto potrebbe essere l’aumento dei costi per le famiglie? In sostanza a cosa come cittadini andremo incontro? Con il contributo di professionisti sammarinesi nel campo dell’energia, affronteremo le esigenze del nostro paese cercando di capire come sia possibile passare da una totale dipendenza dalla vicina Italia ad una autonomia in campo energetico e soprattutto definire linee di intervento per un reale contenimento energetico ed un passaggio reale alla Green economy.

c.s. DEMOS