Emergenza idrica a San Marino, partono i controlli

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici invita tutti gli utenti a prestare la massima attenzione ai consumi di acqua potabile e a adottare comportamenti improntati al risparmio e all'utilizzo responsabile della risorsa. Le scarse precipitazioni registrate negli ultimi tempi, le elevate temperature e le conseguenti maggiori richieste di acqua per uso idropotabile, unitamente alle limitazioni ai prelievi dal fiume Marecchia disposte dalle competenti autorità italiane, rendono indispensabile la collaborazione dell'intera comunità sammarinese per preservare le disponibilità idriche e garantire la continuità del servizio. In tal contesto, A.A.S.S. ha implementato a partire da questo anno un'attività di monitoraggio e controllo straordinario a campione dei consumi delle singole utenze, anche al fine di verificare il superamento delle soglie previste dalla normativa vigente durante il periodo di emergenza idrica. Si ricorda, in particolare, che per le utenze ad uso domestico, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, al superamento della soglia di 30 m³ di consumo mensile è prevista l'applicazione di una maggiorazione tariffaria pari a 20 euro per ogni metro cubo consumato eccedente tale soglia. A.A.S.S. invita pertanto tutti gli utenti a verificare con particolare attenzione i propri consumi e a limitare l'utilizzo dell'acqua alle effettive necessità, evitando ogni spreco e rispettando scrupolosamente i divieti stabiliti durante lo stato di emergenza. L'attività di controllo dei consumi rappresenta un ulteriore strumento a supporto delle iniziative già intraprese da A.A.S.S. per favorire un utilizzo più attento e responsabile della risorsa idrica. La campagna di sensibilizzazione avviata nelle scorse settimane proseguirà anche durante il periodo di emergenza, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza di limitare gli sprechi e gli utilizzi non indispensabili. A.A.S.S. seguirà con particolare attenzione l'andamento dei consumi e l'evoluzione delle disponibilità idriche, mantenendo costantemente informata la popolazione e adottando, ove necessario, le ulteriori misure previste per la salvaguardia della risorsa. In questo momento è fondamentale il contributo dell'intera comunità: un comportamento responsabile da parte di ciascuno può tradursi in un significativo risparmio complessivo e contribuire concretamente a preservare le riserve disponibili. L'attenzione di tutti nell'utilizzo quotidiano dell'acqua è il principale strumento per affrontare questa fase e garantire che la risorsa rimanga disponibile prioritariamente per le esigenze essenziali della popolazione.

Comunicato stampa - AASS







