Emergenza natalità: parte il confronto con i sindacati, il governo accoglie le proposte CDLS

Nella giornata di lunedì 24 marzo il Segretario di Stato alla Famiglia, Stefano Canti, ha presentato ai Sindacati la “Relazione del Congresso di Stato sugli incentivi e le misure riconosciute a sostegno della natalità, della genitorialità, della famiglia e analisi dei dati relativi agli effetti prodotti dalle misure attualmente previste e alla ricognizione dei fattori che possono avere incidenza sul fenomeno della denatalità”. Nel documento, sono state incluse anche le proposte di intervento delle tre Organizzazioni Sindacali contro la denatalità. La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi ha proposto:

Genitorialità paritaria e contrasto alla “Motherhood Penalty”

Istituzione del Quoziente familiare e riforma fiscale per il sostegno alla natalità

Un nuovo equilibrio tra lavoro e cura

Investire in formazione, innovazione ed AI come strumenti per il futuro

“È stato un primo incontro caratterizzato da un clima di collaborazione -ha dichiarato Paride Neri, Segretario Generale Aggiunto CDLS -, abbiamo ribadito la condivisione di alcuni passaggi fatti anche dalle altre due organizzazioni sindacali. Il Segretario Canti ha impostato un lavoro coordinato e dopo il passaggio in commissione tornerà a confrontarsi con noi, per lavorare insieme al progetto”. “Ho apprezzato l’impostazione della Segreteria di Stato – gli fa eco Nicola Canti, Segretario Generale Aggiunto CDLS -. Quello degli incentivi a sostegno delle famiglie e della natalità è un tema che va affrontato in maniera approfondita: non si tratta di apportare semplici correttivi, ma fare una scelta sistemica, per cui ci vuole tempo”. Un primo incontro, nel quale la Confederazione Democratica ha ribadito la necessità di un cambio di paradigma nelle politiche per la famiglia, il lavoro e il welfare. Sulle sue proposte inserite nel dibattito istituzionale ribadisce la volontà di proseguire nel confronto con il Governo e le parti sociali per trasformare le indicazioni in misure concrete.

c.s. CDLS