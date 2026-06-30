Emergenza Terremoto in Venezuela, attivata la raccolta fondi di AVSI San Marino

Mercoledì 24 giugno, intorno alle ore 18 locali, in meno di un minuto, due violente scosse di terremoto si sono abbattute sul Nord del Venezuela. La prima di magnitudo 7.1 vicino alla città di Moron, mentre la seconda ha avuto invece una magnitudo di 7.5 a pochi chilometri dalla città di San Felipe. Entrambe le scosse hanno avuto epicentro a circa 300 km dalla capitale Caracas. L’impatto riguarda centinaia di migliaia di persone e mette a rischio oltre 6 milioni di abitanti, inclusa la capitale Caracas. Le infrastrutture sono gravemente danneggiate: oltre la metà di ospedali, strade e collegamenti nell'area del sisma risultano compromessi. Centinaia di migliaia di sfollati hanno bisogno immediato di acqua potabile, cibo, cure mediche e riparo. In un Paese già segnato da una grave crisi, la situazione è critica, aggravata anche dal timore delle scosse di assestamento. L'ultima registrata lunedì 29 giugno verso le 13 italiane. L’intervento di AVSI AVSI è presente in Venezuela dal 2000 ed è attiva fin dalle prime ore dell’emergenza. Il team di AVSI Venezuela sul campo è indenne ed è in contatto costante con le comunità colpite e sta valutando i bisogni più urgenti, insieme alla situazione dei 140 bambini sostenuti a distanza. «Siamo pronti a distribuire cibo, kit sanitari, beni di prima necessità e a dare assistenza a migliaia di persone che hanno perso tutto. Ogni contributo - scrive Fiammetta Cappellini, Responsabile Emergenze Umanitarie di AVSI - può fare la differenza: aiutateci». Avsi ha accompagnato negli ultimi anni con progettualità diverse anche i rifugiati venezuelani che si trovano in Brasile e in Ecuador.

Maggiori informazioni sul link seguente: https://www.avsi.org/ La campagna di solidarietà “Emergenza Terremoto in Venezuela” può essere sostenuta anche con una donazione sui seguenti c/c di AVSI San Marino (causale “Emergenza Terremoto Venezuela”):

BSI SM24K0328709803000030317135

Banca di San Marino SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale SM66S0303409800000060104846

Cassa di Risparmio SM42L0606709808000080101391

Comunicato stampa







