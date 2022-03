Emergenza Ucraina Si intensifica la campagna di aiuto agli ucraini in fuga dalla guerra sostenuta da AVSI

Il conflitto in corso fra Russia ed Ucraina sta provocando gravi costi umani, causa un numero crescente di vittime civili, distrugge i mezzi di sussistenza e danneggia infrastrutture civili, centinaia di case, impianti idrici, scuole e strutture sanitarie. La Fondazione AVSI, grazie alla collaborazione con l’organizzazione locale Emmaus, dal 2014 mantiene un rapporto di vicinanza con la popolazione locale e presta oggi un aiuto immediato alle persone in fuga verso la Polonia e la Romania. Alla frontiera con la Romania, le attività di emergenza vengono realizzate in collaborazione con il partner locale FDP-Protagoniști în educație e il governo rumeno. A Siret AVSI offre un primo sostegno alle persone vulnerabili e agli sfollati attraverso la fornitura di beni alimentari e non alimentari di base e attività di supporto psicologico. Alla frontiera con la Polonia, le attività di emergenza vengono realizzate in collaborazione con il partner locale AVSI Polska, la Camera di Commercio Italo-Polacca e Caritas Leopoli. Il sostegno agli sfollati in arrivo a Leopoli consiste nella fornitura di medicinali e di generi alimentari e non alimentari di prima necessità e di supporto psicologico. La situazione al confine della Polonia e della Romania Le persone in fuga in questi primi giorni sembrano transitare rapidamente dai Paesi di prima accoglienza per raggiungere le loro destinazioni finali. Per ora, i bisogni più acuti rimangono nei punti di frontiera con Romania e Polonia. A Leopoli il conflitto al momento non è stato così drammatico come in altre parti del Paese, ma a causa della sua vicinanza con il confine polacco, questa città ucraina è diventata la destinazione di molti sfollati che lasciano la parte orientale del paese. In Romania l'ingresso principale per la popolazione ucraina sfollata nella regione di Suceava è Siret. Dall'inizio della crisi, il confine di Siret sta vedendo un aumento regolare nel numero di persone che entrano nel paese e le previsioni per il prossimo periodo confermano questa tendenza in crescita. Per rispondere quindi alle necessità sempre maggiori, il governo rumeno sta chiedendo l'aiuto delle organizzazioni locali per fornire beni essenziali a un centro creato a qualche km dalla frontiera di Siret. Questo centro sarà utilizzato per fornire una risposta immediata ai bisogni delle persone in transito e costituirà anche una riserva per i possibili nuovi arrivi in aumento.

Chi desidera sostenere la campagna di aiuto agli ucraini in fuga dalla guerra può offrire il proprio contributo mediante bonifico bancario intestato ad AVSI San Marino, specificando la causale “Emergenza Ucraina”

Cassa di Risparmio IBAN SM42L0606709808 000080101391

Banca di San Marino IBAN SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale IBAN SM66S0303409800000060104846

AVSI San Marino

