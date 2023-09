Emesso il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi specialisti per la UOC Ostetricia e Ginecologia

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi medici per l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 2 ottobre 2023. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”, all’indirizzo https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html.

La graduatoria finale formata all’esito del presente concorso avrà valenza biennale e dalla stessa si farà ricorso per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato di nuovi profili di cui la UOC Ostetricia e Ginecologia potrà dotarsi secondo le previsioni del prossimo Fabbisogno Generale. “Questo ulteriore bando internazionale per l’assunzione di nuovi medici, dedicato nel caso specifico a specialisti in Ostetricia e Ginecologia, si inserisce nella più ampia strategia di potenziamento delle aree mediche e chirurgiche, messa in campo dall’Istituto Sicurezza Sociale in questi mesi e ampiamente sostenuta dal Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni - dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere –. Grazie ai progetti già avviati e alle qualità assistenziali sviluppate presso la UOC di Ostetricia e Ostetricia, il sistema sanitario sammarinese, come accaduto già per altre attività mediche e chirurgiche, saprà essere attrattivo anche per questo settore specialistico. Non ultima la recente istituzione, presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia, di un Centro dedicato allo Studio e al Trattamento delle disfunzioni e delle patologie dell’apparato uro- genitale femminile, che certamente rappresenta uno dei punti di forza del nostro sistema sanitario”.

“L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha investito molto, nel corso degli anni, per il potenziamento della UOC di Ostetricia e Ginecologia, che oggi è una eccellenza nel panorama italiano e non solo, nel trattamento delle patologie uro-genitali femminili, disponendo inoltre di attrezzature all’avanguardia e dimostrando un’elevata capacità formativa anche a livello internazionale. Sono sicura - sottolinea il Direttore della UOC Miriam Farinelli –che chi sceglierà San Marino potrà sperimentare sul campo, queste nuove opportunità di terapia e cura, contribuendo a rafforzare le professionalità che operano in Repubblica”.