Emesso il bando di concorso internazionale per l’assunzione di Medici di Medicina Generale

È stato emesso dall’Istituto per la Sicurezza Sociale il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di Medici di Medicina Generale. Possono quindi partecipare a tale bando di concorso, oltre ai sammarinesi, anche i cittadini stranieri non residenti nella Repubblica di San Marino. Il bando è rivolto a coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con abilitazione professionale e specializzazione (percorso formativo triennale per MMG o altra scuola di specializzazione). Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari previsti dal bando, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2022. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”. “Ci aspettiamo – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – lo stesso successo che hanno avuto altri bandi emessi recentemente dall’ISS e andati a buon fine. In questo specifico campo, la Medicina Territoriale, il governo ha investito molto e questo ci consente di prospettare nei prossimi mesi l’avvio concreto di una riforma dei servizi territoriali in grado di sostenere i bisogni di salute dei cittadini, ma anche di sviluppare le capacità tecnico-specialistiche dei medici già in servizio e di coloro che vorranno affrontare realtà fortemente innovative, tenuto conto dell’utilizzo anche di tecnologie e di progetti collegati alla telemedicina”.