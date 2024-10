Emesso il bando per la nuova edizione del dottorato in Scienze Storiche UNIRSM Dottorato in Scienze Storiche dell’Università di San Marino: 16 i posti disponibili, 10 le borse di studio

Emesso il bando per la nuova edizione del dottorato in Scienze Storiche UNIRSM.

Il dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, avviato oltre tre decenni fa e sviluppato insieme a docenti provenienti dalle più prestigiose istituzioni accademiche della penisola, nonché da realtà internazionali come gli Atenei di Cambridge e Oxford, ha aperto le selezioni per il suo diciassettesimo ciclo, in programma dal 2025 al 2028. I candidati ammessi, che non dovranno aver compiuto i 32 anni di età alla scadenza del bando di concorso previsto, saranno sedici. Per dieci di loro è prevista una borsa di studio. Con la nuova edizione la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo consolida un percorso che negli anni ha visto salire in cattedra nelle sedi universitarie del Titano, oltre ad accademici e studiosi, figure come l’ex premier italiano Romano Prodi e il giornalista Paolo Mieli nel periodo in cui era direttore del quotidiano Il Corriere della Sera. Spazio anche ai rappresentanti di realtà come la Fondazione Istituto Gramsci di Roma, la Scuola Archeologica Italiana di Atene e la Bibliothèque Nationale de France, Parigi. I dettagli sui requisiti di ammissione e sulla presentazione delle domande sono disponibili sul sito www.unirsm.sm nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage. Le candidature saranno aperte fino al 16 gennaio 2025.

cs UniRsm

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: