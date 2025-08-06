Emesso il bando per la vendita a pubblica asta di un immobile ISS

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino comunica di aver indetto una pubblica asta per la vendita di un bene immobile di proprietà dell'Ente. Si tratta di un fabbricato in Via Fabrizio da Montebello, 47 a Gualdicciolo (RSM) e comprende un’abitazione di tipo economico (Cat. A3), una autorimessa (Cat. C4) di 30 mq e una superficie di terreno attorno alla struttura di complessi 380 mq. Si tratta di un edificio costruito negli anni '60 che si sviluppa su due piani, più un sottotetto e che necessita di interventi di ristrutturazione. Il prezzo base d'asta ammonta a euro 130.000,00 e il meccanismo dell’asta prevede aumenti minimi di 5.000 euro o multipli. Per partecipare è richiesta una cauzione pari al 10% del prezzo base, tramite assegno circolare intestato all’Istituto per la Sicurezza Sociale o una polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito sammarinese. La scadenza per presentare le offerte è fissata per le ore 12:00 di martedì 2 settembre, mentre lo stesso giorno alle 14:30 è prevista l’apertura delle offerte per la valutazione e stabilire la graduatoria. Possono partecipare all'asta persone fisiche o giuridiche sammarinesi e persone fisiche residenti. L'aggiudicazione avverrà al maggior offerente, purché l'offerta sia pari o superiore al prezzo base. Gli interessati possono contattare la Segreteria della Direzione Generale per organizzare sopralluoghi e ricevere ulteriori informazioni. Il bando completo e la documentazione tecnica sono disponibili sul sito dell’ISS (www.iss.sm).

c.s. ISS







