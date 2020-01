Emesso un bando per la selezione di tre docenti nell’ambito dei corsi di laurea dell’Università di San Marino

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 27 gennaio Sono tre le materie per le quali l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha emesso un bando che porterà alla selezione dei rispettivi docenti. Si tratta di Geometria, nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale, Strutture di fondazioni all’interno del programma magistrale in Ingegneria Civile, e Laboratorio di design del prodotto nella cornice del percorso magistrale in Design. Il bando, in scadenza il 27 gennaio, prevede inoltre la selezione di un collaboratore alla didattica per il corso di laurea triennale Costruzioni e Gestione del Territorio. La materia interessata è Topografia con esercitazioni. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella sede del World Trade Center, via Consiglio dei Sessanta 99, Dogana. Il bando completo può essere consultato sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

Università degli Studi della Repubblica di San Marino



