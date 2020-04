Emilia-Romagna Coraggiosa di Rimini :Il 25 aprile deve essere tutti i giorni dell'anno

Emilia-Romagna Coraggiosa di Rimini aderisce al flash mob organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ed invita i propri simpatizzanti, sostenitori, aderenti ed elettori a cantare insieme “Bella Ciao” e ad esporre la bandiera italiana per la giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Difenderemo sempre la libertà ed i diritti conquistati grazie alle partigiane e ai partigiani che hanno lottato e sacrificato la vita per il nostro paese. Il 25 aprile deve essere tutti i giorni dell'anno. Anche in questo periodo di distanziamento sociale dedichiamo, nelle nostre case, qualche minuto per leggere un brano sulla Resistenza e leggiamolo ai nostri figli e figlie perché la Memoria non si deve mai fermare e si deve tramandare di generazione in generazione. Una riflessione che vogliamo condividere è quella legata al timore che questa emergenza sanitaria in corso, in Italia e nel mondo, lasci un paese debole non solo economicamente ma con un divario ancora più ampio rispetto alle diseguaglianza sociali, in particolare, nei confronti dei giovani, degli studenti, dei bambini oltre che alle fasce già deboli come gli anziani, i malati, i disabili. L'attenzione della fase2 deve essere concentrata su questi temi affinché non ci sia una regressione sui diritti ma una nuova fase di programmazione politica. In questo momento in cui l'estrema destra si sta rafforzando sempre di più, è bene ricordare che la nostra Costituzione è la più grande eredità della Resistenza; e non è mai inutile ribadire che è antifascista. Ai partiti di destra ed estrema destra che vogliono minimizzare o cancellare il 25 aprile, rispondiamo con un'ondata di Memoria, per ricordare tutti gli uomini e le donne che 75 anni fa liberarono il Paese da una dittatura sanguinosa e criminale come il nazifascismo. E a tutte quelle persone che dicono che “il fascismo ha fatto anche cose buone”, noi rispondiamo dicendo di vedere i documentari e leggere i libri con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i campi di concentramento e sterminio, e di consultare online l'Atlante delle stragi nazifasciste che rende molto bene l'idea delle atrocità commesse dal regime nazifascista. Il regime fascista ha fatto cadere il paese ma ci ha permesso di ricostruire un'Italia sui valori dell'antifascismo, sanciti nella Costituzione, questa emergenza deve ricordarci i principi su cui si basa la nostra comunità.

Comunicato stampa

Emilia-Romagna Coraggiosa Rimini