ACCORDI Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino rafforzano la collaborazione Martedì 20 gennaio, a Bologna, la firma del nuovo Accordo

Bologna – Economia e imprese, sanità, ricerca e innovazione, infrastrutture, protezione civile, ambiente e agricoltura: sono alcuni degli ambiti al centro del nuovo Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, che punta a rafforzare le relazioni istituzionali e a sviluppare iniziative comuni su temi strategici per lo sviluppo, la coesione e la qualità dei servizi nei rispettivi territori. La firma e la presentazione ai giornalisti con il presidente, Michele de Pascale, e il segretario di Stato agli Affari esteri, Luca Beccari - alla guida della delegazione sammarinese -, martedì 20 gennaio alle ore 11, nella sala stampa della Giunta.

