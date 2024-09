Emilia Romagna, Spinelli (Fdi): regione spieghi cosa ha fatto con fondi governo per sicurezza idrogeologica

Emilia Romagna, Spinelli (Fdi): regione spieghi cosa ha fatto con fondi governo per sicurezza idrogeologica.

“Dopo tante polemiche estive siamo arrivati, purtroppo, alla prova dei fatti e nonostante il governo abbia stanziato 128 milioni per la manutenzione e la messa in sicurezza di alvei e fiumi, ci ritroviamo nella stessa situazione di qualche mese fa dove i fiumi esondano e mettono a rischio vite e sacrifici dei cittadini. Ci sono intere province, come quella di Ravenna, che dei 40 milioni messi a disposizione non hanno utilizzato neanche un centesimo ed oggi, alle prime piogge, siamo di fronte a delle immagini che non possono non spaventarci e rimandarci col pensiero a drammi che abbiamo già vissuto e che speravamo di esserci lasciati alle spalle. Per anni abbiamo letto ovunque di un fantomatico “modello Emilia Romagna” ma la verità è oggi sotto gli occhi di tutti e mi aspetto delle doverose scuse ai cittadini per la negligenza, che rischia di costare molto cara anche stavolta, oltre a smettere di puntare il dito contro il governo e finalmente spiegare che fine hanno fatto i milioni stanziati”.

Lo scrive in una nota Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia.

