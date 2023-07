Emissione bandi di reclutamento di un Commissario della Legge e di un Procuratore del Fisco per selezione interna

Emissione bandi di reclutamento di un Commissario della Legge e di un Procuratore del Fisco per selezione interna.

Si è tenuta oggi, sotto la presidenza delle Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, una seduta del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio, per quanto riguarda gli argomenti in seduta pubblica, ha disposto l’emissione dei bandi di reclutamento di un Commissario della Legge e di un Procuratore del Fisco per selezione interna, in ossequio a quanto già deliberato nella seduta del 9 giugno u.s. e sulla base della delibera del Consiglio Grande e Generale del 30 giugno u.s.

Cs - Consiglio Giudiziario

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: