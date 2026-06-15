Emissione bando per lelezione del giudice per San Marino presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

In vista della prossima scadenza del mandato dell’attuale giudice per San Marino presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto il bando per la selezione della terna di candidati che il Governo della Repubblica di San Marino presenterà all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa per l’elezione del nuovo giudice nazionale.

Un’apposita Commissione giudicatrice, incaricata dal Congresso di Stato, valuterà le candidature pervenute sulla base dei requisiti previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalle pertinenti Risoluzioni e Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, nonché mediante un successivo colloquio.

Le tre candidature selezionate saranno trasmesse ai competenti organismi del Consiglio d’Europa. L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa procederà quindi all’elezione del giudice per San Marino, che eserciterà un mandato della durata di nove anni, non rinnovabile e che dovrà risiedere permanentemente a Strasburgo.

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la propria candidatura inviando all’indirizzo di posta elettronica info@esteri.sm:

curriculum vitae in formato Word, redatto in inglese e in francese secondo il modello adottato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVFR.doc

lettera motivazionale;

certificato penale e carichi pendenti ovvero, per i cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino, dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal bando.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 27 luglio 2026.

Si invita a prendere visione del bando integrale, disponibile in allegato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Dipartimento Affari Esteri al numero 0549-885457.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri









