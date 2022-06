Emissione filatelica: 30° anniversario della scomparsa di Luigi Ghirri

Emissione filatelica: 30° anniversario della scomparsa di Luigi Ghirri.

Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica trasmette alla stampa le informazioni relative all’emissione postale del 12 luglio 2022:

Cod. 734: 30° anniversario della scomparsa di Luigi Ghirri

Valori: n.4 valori da euro 0,10 – 1,20 - 1,25 e 2,20 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 20.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13¼

Formato francobolli: 35 x 35 mm

Per gentile concessione: eredi Ghirri

Luigi Ghirri (Scandiano 1943 – Roncocesi 1992) è stato un artista italiano oggi riconosciuto internazionalmente come uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea. La sua opera fotografica è stata ampiamente esposta e pubblicata, ed è conservata in collezioni private e pubbliche di tutto il mondo, tra cui MoMA (New York), Cabinets des Estampes-Bibliothèque Nationale (Paris), CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Parma), MaXXI Museo delle Arti del XXI Secolo (Roma) e Art Institute of Chicago (Chicago).

La serie postale riproduce alcune opere del progetto fotografico Atlante del 1973. Si tratta di un lavoro cardine di Ghirri per la ricodificazione dei segni appartenenti al concetto di paesaggio nella fotografia degli anni ’70 e con il quale egli compie il proprio “viaggio immaginario” nel luogo che è annullamento del viaggio stesso. Attraverso il processo di astrazione compiuto dalla fotografia, le pagine di un semplice atlante geografico perdono la loro funzione descrittiva e l‘opera così concepita offre la possibilità di addentrarsi nel fantastico mondo dei segni: il reale, la sua rappresentazione convenzionale in questo caso sembrano coincidere, la formulazione del problema si sposta a quello dell’immaginazione.



