Emissione Filatelica: Fauna selvatica sammarinese.

La serie di francobolli rappresenta quattro specie di mammiferi che vivono sul territorio sammarinese. Lupo e cinghiale, entrambi di grandi dimensioni, sono animali ben conosciuti che solo da pochi anni hanno cominciato a frequentare e a riprodursi nel nostro territorio. Di abitudini prevalentemente notturne, i cinghiali vagano in gruppi numerosi per le campagne in cerca di cibo costituito da tuberi, radici, frutti, lombrichi ed ogni sorta di alimenti vegetali e animali. Il lupo è invece prevalentemente carnivoro e caccia prede di grandi dimensioni come caprioli ed appunto cinghiali. Vive in nuclei familiari costituiti da circa 5-8 esemplari guidati da una coppia dominante. Il riccio e la crocidura ventre bianco sono, al contrario dei primi due, animali di piccole dimensioni che, seppur comuni, più difficilmente si possono osservare in natura. Entrambi assolutamente innocui, si nutrono di piccoli animali come lombrichi, chiocciole, insetti e loro larve. La presenza di questi due piccoli predatori in un determinato territorio indica il buon stato di salute dell’ambiente.

