Emma Bonino, una vita dalla parte dei diritti e della libertà

Libera esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino, protagonista per oltre cinquant'anni della vita politica italiana ed europea e voce instancabile nella difesa dei diritti civili, delle libertà individuali e della dignità delle persone. Con Emma scompare una donna che ha avuto il coraggio di portare nella politica battaglie spesso considerate scomode o minoritarie, contribuendo invece a trasformarle in grandi questioni sociali e collettive. Dalla tutela dei diritti delle donne alla lotta contro la pena di morte, dall'impegno per i diritti umani alla giustizia, fino alle grandi campagne internazionali, ha dimostrato che la politica può e deve avere il coraggio di anticipare il proprio tempo. La sua è stata anche una storia profondamente europea. Da Commissaria europea, parlamentare e Ministra degli Esteri, fino all'impegno degli ultimi anni per un'Europa più forte e più unita, Emma ha continuato a indicare nell'integrazione europea non soltanto una scelta istituzionale, ma uno spazio comune di libertà, democrazia e diritti. Non era necessario condividere ogni sua posizione per riconoscere la forza, la coerenza e il valore di una vita interamente dedicata alle proprie idee. Una politica capace di andare controcorrente, di mettere in discussione certezze consolidate e di considerare i diritti conquistati mai definitivamente acquisiti. È forse questa una delle eredità più importanti che Emma lascia alla politica e soprattutto alle nuove generazioni: le libertà e i diritti non vanno soltanto conquistati, vanno difesi ogni giorno. Libera si unisce al cordoglio per la sua scomparsa e rende omaggio a una donna libera, coraggiosa e profondamente europea, che ha lasciato un segno indelebile nella storia politica e civile del nostro tempo.

C.s. - Libera – San Marino







