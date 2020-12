Emma Petitti sulla condanna per l'ex compagno di Gessica Notaro

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, responsabile di una brutale aggressione con l'acido nei confronti dell'ex compagna Gessica Notaro - dice Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna -. Una sentenza giusta, che restituisce un pizzico di giustizia a Gessica, una donna che non ha mai ceduto, che non si è mai arresa, che all'autocommiserazione ha preferito la reazione. In lei c'è una bellezza che va oltre certi confini: la bellezza della lotta per la dignità e la rispettabilità. La sua capacità, insieme a quella di tante donne che purtroppo si ritrovano il viso sfregiato per colpa di uomini capaci solo di odio, deve essere per tutti noi - donne, uomini, cittadini e istituzioni - una spinta per continuare a contrastare con tutti gli strumenti possibili la violenza di genere e a promuovere la cultura del rispetto reciproco

c.s. Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

