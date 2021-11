Emma Rossi: Resoconto serata ”Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo”

Emma Rossi: Resoconto serata ”Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo”.

L’Associazione Emma Rossi informa che nella serata di giovedì 11 novembre u.s. presso la sala Montelupo di Domagnano si è tenuta la Conversazione pubblica sul tema ”Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo.”.

La Conversazione, aperta dal saluto del Presidente dell’Associazione Enrico Guidi, ha visto la partecipazione di Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, di Paolo Rondelli, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione e di Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino.

La conduzione della Conversazione è stata affidata a Patrizia Busignani, Vice-Presidente dell’Associazione.

Alla presenza di un pubblico particolarmente attento i relatori, incalzati dalle domande della conduttrice, hanno contribuito, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, a fare un po' di chiarezza sullo stato di avanzamento del negoziato in corso per l’accordo di associazione, sulle criticità esistenti e sulla necessità di imprimere un’accelerazione per poter arrivare ad una conclusione, che, dopo oltre 6 anni dall’avvio delle trattative, appare ancora lontana.

Per il tema trattato di assoluto interesse per la Repubblica e per l’autorevolezza dei relatori invitati, l’Associazione ha deciso di rendere disponibile a tutti i cittadini il video della serata pubblicandolo in rete.

Di seguito il link del video della Conversazione:

https://www.youtube.com/watch?v=CUEbviVtQdg

Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi





