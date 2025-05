“Emozioni in Movimento”: lo spot firmato Marlù che racconta chi siamo Un progetto realizzato in collaborazione con Mediaset per celebrare la mutevolezza e l’unicità delle emozioni che definiscono ogni individuo

Da sempre attenta a valorizzare l’unicità e l’espressione individuale, Marlù mette nuovamente al centro le emozioni: è on air sulle reti Mediaset il nuovo spot televisivo “Emozioni in Movimento” che diventa fulcro dell’universo Marlù e invita il pubblico a riconoscere e celebrare il valore inestimabile dei sentimenti e delle sensazioni. Estremamente mutevoli, profonde e parte integrante dell’identità individuale, le emozioni si trasformano in linguaggio visivo ed estetico: al centro dello spot si sviluppa un percorso narrativo che esplora le sfumature emotive che definiscono, plasmano e accompagnano ogni individuo. Un mosaico di emozioni in continua trasformazione, che passa attraverso innumerevoli stati d’animo e riconosce la bellezza autentica del cambiamento, restando sempre fedeli a sé stessi. Nel mondo Marlù, ogni gioiello è pensato come un riflesso dello stato d’animo di chi lo indossa: racconta una storia, custodisce un ricordo, esprime un’emozione che si traduce in simboli da portare con sé ogni giorno. Questo approccio emozionale è il fil rouge che lega le creazioni del marchio alle sue collaborazioni, ai suoi progetti culturali e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di generare connessioni autentiche e condivise. Marlù crede nella forza delle emozioni come chiave per esprimere la propria unicità, e le trasforma in gioielli che parlano un linguaggio universale. «Con questo progetto desideriamo raccontare quanto per noi di Marlù ogni emozione sia preziosa. Le nostre creazioni nascono per dare voce alle emozioni e trasformare la bellezza interiore. Siamo orgogliose di aver realizzato questo spot in collaborazione con Mediaset, partner ideale per condividere un messaggio così profondo e universale.» dichiara Marta Fabbri Co-Founder e Marketing&Communication Director. «“Emozioni in Movimento” è un invito a riconoscersi, a valorizzare ogni sfumatura della propria identità. Perché è proprio attraverso le emozioni che ci connettiamo con gli altri e diamo senso profondo alle nostre storie.»

