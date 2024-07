Energia elettrica e gas, presentata dall'AASS la terza proposta di tariffe fisse

Dopo quella del marzo scorso, è stata pubblicata la terza proposta dell'Azienda dei Servizi di tariffe fisse per l'energia elettrica e il gas. Chi fosse interessato a passare dalla tariffa indicizzata alla tariffa fissa, ha tempo fino al 30 luglio 2024. Va ricordato che una volta effettuato il passaggio, questa modalità di tariffazione viene applicata per 12 mesi e non è possibile interromperla prima della scadenza. Chi invece intende mantenere il sistema di bollette indicizzate, non deve fare nulla. La CSdL e lo Sportello Consumatori hanno preparato una tabella, allegata al presente comunicato, che illustra le tariffe indicizzate dell'energia elettrica e del gas che sono state applicate nell'ultimo anno (da luglio 2023 a giugno 2024), mentre nella parte sottostante riporta le nuove proposte di tariffe fisse dell'AASS per le rispettive utenze. Dall'osservazione dell'andamento delle tariffe nell'ultimo anno, si è riscontrata una convenienza per quanto riguarda le tariffe dell'energia elettrica indicizzate, mentre per il gas la tariffa fissa è risultata di poco più conveniente rispetto a quella indicizzata. Naturalmente, non è possibile fare previsioni per il futuro; da parte nostra non intendiamo fornire indicazioni sulla scelta per l'una o l'altra modalità di tariffazione, ma solo riportare i dati affinché ogni cittadino possa fare le valutazioni più opportune.

CS CSdL Associazione Sportello Consumatori