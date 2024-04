Energia: Federconsumatori interverrà ad adiuvandum nel procedimento di AGCM contro le inaccettabili condotte commerciali che stanno danneggiando moltissimi di cittadini

Dopo le nostre ripetute denunce e segnalazioni, l’AGCM ha avviato un procedimento nei confronti di Enel Energia, per accertare e sanzionare opportunamente le inaccettabili condotte della società che, secondo le accuse, avrebbe messo in atto pratiche commerciali scorrette e aggressive. Sono oltre 600 le denunce pervenute all’Autorità, lamentando di come la società abbia emesso, “in occasione dei cicli di fatturazione relativi al quadrimestre ottobre 2023 - gennaio 2024, bollette recanti un significativo incremento del prezzo delle forniture di gas e di energia elettrica rispetto alle bollette riferite allo stesso arco temporale nell’anno precedente.” – riporta AGCM nella sua nota, decine di utenti di Enel Energia si sono rivolti agli sportelli di Federconsumatori Rimini per contestare tale pratiche. Definirli rincari è quasi un eufemismo: gli importi delle bollette risultano quadruplicati o quintuplicati rispetto al passato. Ma vi è di più: i numerosi cittadini che si sono rivolti ai nostri sportelli dichiarano, spesso, di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva, in forma scritta, dalla società. Questa grave carenza informativa, oltre a violare i più basilari diritti dei consumatori, ha impedito loro, di fatto, di poter esercitare il diritto di recesso, scegliendo un fornitore con condizioni e tariffe più vantaggiose. Un danno concreto e ingente, che ha coinvolto molti cittadini, per cui ora riteniamo doveroso che la società paghi le conseguenze. Per questo ci costituiremo ad adiuvandum nel procedimento dell’AGCM, che anche in quest’occasione è intervenuta prontamente per tutelare i cittadini dallo strapotere delle aziende, che con l’abolizione del mercato tutelato hanno dato libero sfogo a tutte le loro fantasie e velleità speculative. Federconsumatori, oltre a continuare ad assistere i cittadini coinvolti, contestando le somme astronomiche addebitate, proseguirà nella sua attività di denuncia delle società che praticano tariffe del tutto fuori mercato, mostrando il lato negativo e dannoso di una completa liberalizzazione senza controllo che, fino ad oggi, in molti casi ha portato solo rincari e abusi.

cs Federconsumatori Rimini

