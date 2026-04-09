Energia: piena sicurezza delle forniture e massima attenzione a tutela di cittadini e imprese

Energia: piena sicurezza delle forniture e massima attenzione a tutela di cittadini e imprese.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) informa che, nella giornata di ieri 8 aprile 2026, si è riunito il Comitato di Controllo e Coordinamento per il Mercato Energetico AASS supportato da esperti del settore delle primarie società Key to Energy ed Ernst & Young, per un aggiornamento puntuale sull’evoluzione dello scenario energetico, in coordinamento con le Segreterie di Stato per il Lavoro e le Finanze con delega all’Energia. Dalle analisi effettuate emerge con chiarezza che la Repubblica di San Marino non si trova in condizioni di rischio per la continuità delle forniture di gas ed energia elettrica. Non sono pertanto previsti scenari di interruzione o limitazione dei servizi: il sistema risulta presidiato e in sicurezza. Permane tuttavia un contesto internazionale caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi nei mercati energetici, con dinamiche complesse e tensioni di breve periodo. In questo scenario, AASS, in raccordo con le Segreterie di Stato, opera con la massima prudenza, rafforzando le attività di monitoraggio e gestione degli approvvigionamenti, al fine di tutelare il sistema Paese. In tale quadro, AASS ha trasmesso all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia la proposta di aggiornamento di tariffe fisse, precedentemente sospese a causa degli effetti sui mercati derivanti dall’inizio del conflitto in Medio-Oriente. Tale scelta intende confermare l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese uno strumento di maggiore stabilità e prevedibilità rispetto all’andamento dei prezzi. Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha dichiarato: «Seguiamo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, in stretto coordinamento con AASS. Attualmente, il sistema energetico del Paese risulta ben presidiato, a tutela sia delle imprese sia delle famiglie». Il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, ha dichiarato: “Il contesto resta in evoluzione, ma AASS e il sistema Paese dispone, ad oggi, di adeguati livelli di liquidità e degli strumenti necessari per affrontarlo con equilibrio e responsabilità”. Il Direttore Generale di AASS, Marcello Forcellini, ha aggiunto: «AASS conferma il proprio impegno a monitorare in modo continuo lo scenario energetico, adottando ogni misura utile e necessaria per garantire stabilità e sicurezza in una fase ancora caratterizzata da incertezza». Il sistema è oggi sotto controllo e pienamente al servizio del Paese.

c.s.

Segreteria di Stato per il Lavoro

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS)

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