Energia, sopralluogo a Visano: il parco fotovoltaico accelera, fine dei lavori già nel mese di dicembre

Energia, sopralluogo a Visano: il parco fotovoltaico accelera, fine dei lavori già nel mese di dicembre.

Si è svolto oggi, presso il cantiere di Visano, in provincia di Brescia, un sopralluogo istituzionale finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico promosso attraverso A.A.S.S. Holding. L’iniziativa rappresenta un investimento strategico nell’ambito delle politiche di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, incremento della produzione da fonti rinnovabili e progressivo rafforzamento dell’autonomia energetica della Repubblica di San Marino. Alla visita hanno preso parte il Segretario di Stato per il Lavoro e la Transizione Ecologica, Alessandro Bevitori, il Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione, Raoul Chiaruzzi, il Direttore Generale di A.A.S.S., Marcello Forcellini, il Presidente di A.A.S.S. Holding, Remo Giancecchi, e l’Amministratore Unico di Atlas Solar 12, Lorenzo Amadori, unitamente ai rappresentanti della società Protesa e dell’Amministrazione comunale di Visano. Il sopralluogo ha consentito di verificare direttamente l’avanzamento delle attività di cantiere e di approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi connessi alle successive fasi di realizzazione dell’impianto. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori entro il mese di dicembre 2026, con l’obiettivo di avviare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ad inizio 2027, subordinatamente al completamento delle procedure tecniche e autorizzative previste. L’impianto, una volta pienamente operativo, potrà contribuire indicativamente a soddisfare circa il 7% del fabbisogno elettrico della Repubblica di San Marino, rappresentando un significativo passo avanti nel percorso di diversificazione e sostenibilità del sistema energetico nazionale. «L’investimento di Visano costituisce un passaggio importante nella strategia energetica della Repubblica di San Marino», ha dichiarato il Segretario di Stato Alessandro Bevitori. "La possibilità di sviluppare capacità produttiva da fonti rinnovabili anche al di fuori del territorio nazionale rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre progressivamente l’esposizione alle oscillazioni dei mercati energetici. Il sopralluogo odierno conferma il positivo avanzamento di un progetto che testimonia l’impegno delle istituzioni e di A.A.S.S. nel perseguire obiettivi di sostenibilità, autonomia e stabilità nel lungo periodo. Desidero ringraziare le istituzioni locali, i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera e tutte le professionalità impegnate nel progetto".

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia, Marco Gatti, pur non presente al sopralluogo, ha sottolineato il valore strategico ed economico dell’iniziativa. «Gli investimenti nella produzione energetica rappresentano una componente fondamentale della programmazione economica di lungo periodo della Repubblica», ha evidenziato il Segretario Gatti. «Il progetto di Visano si inserisce in una politica orientata alla valorizzazione delle risorse pubbliche, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e al contenimento dei rischi connessi alla volatilità dei mercati energetici. Rafforzare la capacità di produzione da fonti rinnovabili significa contribuire alla sostenibilità economica del sistema Paese e creare condizioni favorevoli per la competitività delle imprese e la tutela delle famiglie». Il Direttore Generale di A.A.S.S., Marcello Forcellini, ha evidenziato come l’investimento rappresenti parte di un più ampio programma di sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili. «L’impianto fotovoltaico di Visano si inserisce in una strategia organica di investimenti che A.A.S.S. sta portando avanti per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e rafforzare progressivamente la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici della Repubblica. Questo intervento si affianca ai progetti sviluppati direttamente sul territorio sammarinese, tra cui l’impianto fotovoltaico presso il Macello Pubblico, ormai prossimo al completamento, e quello previsto presso la sede del Servizio Acqua e Gas di Via Ovella, la cui realizzazione è in fase di avvio. Si tratta di iniziative complementari che testimoniano la volontà dell’Azienda di perseguire un programma strutturato e progressivo di investimenti, valorizzando sia le opportunità offerte dal territorio nazionale sia quelle esterne, con l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità ambientale, all’efficienza del sistema energetico e alla creazione di valore nel lungo periodo per la collettività». Il Presidente di A.A.S.S. Holding, Remo Giancecchi, ha ribadito l’importanza del progetto nell’ambito dell’evoluzione del ruolo del gruppo nel settore energetico.

"Con la realizzazione dell’impianto di Visano, A.A.S.S. Holding consolida il proprio impegno nello sviluppo di capacità produttiva da fonti rinnovabili. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un sistema energetico maggiormente diversificato e resiliente, attraverso investimenti sostenibili e una gestione attenta delle risorse, in coerenza con gli indirizzi strategici della Repubblica". Nel corso della visita è intervenuto anche il Sindaco di Visano, Paolo Panizza, che ha incontrato la delegazione sammarinese e visitato le aree interessate dai lavori. L’occasione ha consentito di confermare il positivo rapporto di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni coinvolte e l’attenzione condivisa verso lo sviluppo di iniziative nel settore delle energie rinnovabili. Il progetto di Visano rappresenta pertanto un ulteriore tassello nel percorso di transizione energetica della Repubblica di San Marino, attraverso un approccio integrato che coniuga investimenti infrastrutturali, diversificazione degli approvvigionamenti, sostenibilità ambientale e programmazione economica di lungo periodo.



c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia, A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici



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