ENERGIKA 2026: torna nella Repubblica di San Marino il Festival dell’outdoor dedicato a sport, avventura e divertimento

Un gradito ritorno animerà il Centro Storico di San Marino dal 24 al 26 aprile, quello con Energika – San Marino Outdoor Sport & Adventure Festival, l’evento dedicato agli sport all’aria aperta e alle esperienze outdoor, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport , dalla Segreteria di Stato per il Territorio, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, organizzato grazie alla sinergica collaborazione tra diverse realtà associative sportive del territorio. Presentate oggi tutte le novità dell’edizione 2026, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Segreteria di Stato per il Turismo, fitto il programma di eventi diffusi in varie aree del Centro storico. Energika rappresenta un’occasione unica per vivere lo sport in modo attivo e partecipativo, durante il Festival il pubblico avrà infatti la possibilità di sperimentare numerose discipline, guidato da istruttori qualificati, in primis le slackline, con numerose linee sospese tra cui una spettacolare installazione urbana tra le torri di San Marino, con la principale tra la prima Torre Guaita e la seconda Torre Cesta, con slackline per principianti a Campo Bruno Reffi, il tiro con l’arco, prove libere con istruttore a Piazza Domus Plebis, l’arrampicata libera con punto di ritrovo alla Cava dei Balestrieri, acroyoga al Cantone della Funivia, il Nordic Walking, esibizioni e prove libere con istruttori, il trekking con diversi percorsi guidati per ogni livello, e-bike con possibilità di noleggio del mezzo, i tessuti aerei.

Tra le novità dell’edizione 2026 Hyrox Hybrid Training, esibizioni di prove libere con istruttori e Hyrox Masterclass, simulazione gara sul circuito allestito nel centro storico di San Marino. A legare le varie proposte un comune denominatore: attività accessibili sia ai principianti sia ai più esperti, a conferma della vocazione partecipativa dell’evento che vivrà uno dei suoi momenti apicali con il ritorno della Titano Trail Run, in programma domenica 26 aprile, che porterà atleti e appassionati lungo i suggestivi sentieri della Repubblica di San Marino, con percorsi adatti a diversi livelli di preparazione e punto di ritrovo a Campo Bruno Reffi. Energika è anche sinonimo di intrattenimento e convivialità. Durante tutta la manifestazione saranno presenti momenti dedicati alla musica contribuendo a creare un’esperienza completa all’insegna dell’energia, della condivisione e dello stile di vita attivo, live dj set il 25 e 26 aprile alla Cava dei Balestrieri, live music rotation negli stessi giorni e orari in Piazza della Libertà, concerti live e rock con una band allargata formata da 50 componenti che a rotazione daranno il via a esibizioni con formazioni uniche, tra i presenti anche Irol. Informazioni sul sito: www.energikasanmarino.com

Dichiarazioni istituzionali Alan Gasperoni - Segretario Particolare Segreteria di Stato per il Turismo: Energika conferma la sua naturale vocazione di appuntamento di riferimento e forte volano alla promozione del turismo esperienziale e del benessere, valorizzando le attività outdoor, promuovendo le stesse e il territorio sammarinese attraverso esperienze autentiche. Gli organizzatori hanno attivato una serie di experience che si coniugano perfettamente alle caratteristiche del territorio, proponendo e organizzando un evento molto interessante nato dalla collaborazione tra diverse associazioni sportive, che lega sapientemente benessere e sport, valorizzando al meglio il centro storico.









